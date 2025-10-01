La empresa de servicios urbanos Cole está realizando una encuesta entre los usuarios del transporte público de Neuquén, y uno de los puntos centrales de la consulta es conocer la opinión sobre la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos. Esta iniciativa forma parte de un plan impulsado por la Municipalidad de Neuquén para mejorar la seguridad en el sistema.

El cuestionario que se puede realizar en la app Cole, que consta de 11 preguntas, aborda distintos aspectos del servicio, como el estado y la comodidad de las unidades, la frecuencia, la limpieza y la puntualidad. Sin embargo, una de las preguntas más importantes está destinada a medir el nivel de acuerdo de los pasajeros con la incorporación de cámaras dentro de las unidades.

La medida fue anunciada por el municipio como parte de una estrategia para prevenir hechos de inseguridad y brindar mayor tranquilidad a los usuarios. Además, se destacó que estos dispositivos podrían funcionar como herramientas clave para apoyar investigaciones en caso de incidentes dentro del transporte público.

Desde Cole destacaron la importancia de incluir a los vecinos en el proceso de toma de decisiones, especialmente en iniciativas que impactan directamente en su experiencia de viaje. Por eso, la consulta busca recoger la percepción de los usuarios sobre el uso de tecnología en favor de la seguridad.

Con esta encuesta, la empresa busca contar con una mirada más precisa y participativa antes de avanzar con la implementación de las cámaras en todas las unidades, asegurando que la medida responda a una necesidad real de los pasajeros y cuente con su respaldo.