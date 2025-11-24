Un día más, Neuquén se posicionó como la ciudad más calurosa del país este lunes 24 de noviembre feriado. Con una máxima de 37.7°, durante esta tarde la ciudad del Alto Valle fue el lugar más caluroso de Argentina.

Desde el viernes se vienen sintiendo altas temperaturas en la región, con máximas de 33° y 35°, pero este lunes fue el pico de temperatura, llegando casi a los 38°.

En el ránking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el segundo lugar de ciudades más calurosas le sigue La Rioja, Rivadavia, San Rafael y Santiago del Estero, con temperaturas desde los 34° hasta los 36°.

Por el fin de semana largo y la ola de calor, los balnearios neuquinos se han visto copados con familias y vecinos que pasaron las tardes allí. La gente disfrutó de los ríos de la zona y de las propuestas turísticas que ofrece la ciudad, que además registró una ocupación del 70% en estos cuatro días.

Se estima que desde el viernes hasta el domingo, alrededor de 180 mil personas asistieron a los balnearios, marcando un récord histórico. Sobre esto las autoridades destacaron que adelantar la temporada de verano fue clave ya que los guardavidas estuvieron activos estos días, junto con la demás seguridad.

Cómo sigue la ola de calor

En cuanto al resto de la semana, se espera que el calor extremo siga presente, bajando algunos centígrados hasta los 35°. El alivio llegaría recién el viernes, luego de las pronosticadas tormentas que bajarían la temperatura a los 24°. Para este miércoles también se pronostica tormenta pero sin descenso de temperatura.