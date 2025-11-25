A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, hizo un llamado a la prudencia a los prestadores turísticos y gastronómicos de la ciudad, pidiendo que no se incrementen los precios de manera excesiva. En un contexto económico complejo, el jefe comunal destacó la importancia de actuar con responsabilidad para no afectar la llegada de turistas, uno de los motores fundamentales de la economía local.

"Estamos pidiendo que nadie se pase con los precios. Si eso ocurre, espantás al turista", afirmó Saloniti en declaraciones públicas, advirtiendo que, en una época de alta competencia entre destinos turísticos, los aumentos desmesurados pueden resultar contraproducentes. Aunque aún no se ha definido el tarifario oficial para la temporada, el intendente confió en que el contexto económico brindará “un poco más de estabilidad” para avanzar en la elaboración de las tarifas que regirán durante los próximos meses.

El jefe comunal recordó que la ciudad aún arrastra los efectos de la fuerte recesión que afectó a la economía en los meses de mayo y junio, sumada a la falta de nieve en la última temporada invernal, lo que provocó una caída en la afluencia de turistas. Según Saloniti, la situación demostró la vulnerabilidad del sector turístico ante una economía complicada, por lo que instó a tener "sentido común" al fijar tarifas para no arriesgar la recuperación durante la temporada alta.

En este sentido, el intendente señaló que mantiene un diálogo constante con los prestadores de servicios turísticos y gastronómicos de la localidad, quienes, según él, comparten el objetivo de ser prudentes con los precios. "Hoy el turista tiene muchas opciones y el tipo de cambio vuelve al exterior muy competitivo. Por eso, hay que ser razonables si queremos captar visitantes", advirtió Saloniti, quien remarcó la necesidad de ser cautelosos con los aumentos.

Uno de los puntos más delicados, según el intendente, es la tentación de ajustar los precios para recuperar las pérdidas que dejó la temporada invernal, especialmente por la falta de nieve. "Esperemos que nadie quiera recuperar ahora lo que se perdió en los meses sin nieve. Si te pasás con los precios, la gente viene una vez y después no vuelve", expresó, destacando que el equilibrio es clave para mantener la buena imagen de San Martín de los Andes como destino turístico.

Finalmente, Saloniti subrayó que el principal desafío es "cuidar al turista y preservar la buena imagen del destino", algo que se vuelve aún más importante en un contexto en el que la demanda es más sensible a los costos. "En los años de mucha afluencia se puede tener un margen mayor, pero hoy hay que actuar con criterio. Si no, la gente viene y después no regresa", concluyó el intendente, dejando claro que la prudencia en la fijación de precios será clave para el éxito de la temporada de verano.