La Autopista Dellepiane permanecerá cerrada durante tres noches consecutivas para llevar a cabo la instalación de un puente peatonal que forma parte de un plan integral de renovación vial en Buenos Aires.

Los cortes se realizarán este martes, miércoles y jueves próximos, desde las 22:00 horas y por un lapso aproximado de siete horas cada noche. El tramo afectado comprende la zona entre Larrazábal y la Avenida General Paz, en ambos sentidos de circulación.

Autopistas Urbanas (AUSA) informó que durante este período se montarán las vigas que componen la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena, una obra clave dentro de la transformación de esta vía.

Caminos alternativos para evitar problemas de circulación

Para facilitar la circulación, se implementarán desvíos específicos. Quienes circulen por la Autopista Riccheri hacia el Centro porteño serán desviados hacia la Avenida General Paz, desde donde podrán elegir rutas alternativas como la Autopista Perito Moreno o las avenidas Directorio, San Juan, Roca y 27 de Febrero.

En el sentido contrario, hacia la provincia, el tránsito deberá salir a Larrazábal y continuar por la colectora hasta la Avenida General Paz o utilizar las avenidas Eva Perón o Alberdi. Además, se podrá optar por la Autopista Perito Moreno para conectar con la Avenida General Paz y luego retomar la Autopista Riccheri.

Además del cierre nocturno, las obras en marcha han provocado restricciones en la calzada de la Autopista Dellepiane entre Piedra Buena y Avenida Argentina - Larrazábal. En ese tramo se han afectado las banquinas y parte del carril derecho en ambos sentidos.

Este proyecto transformará la Autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, con una renovación completa de sus accesos y egresos. En el centro de la autopista se habilitará un corredor exclusivo para el Metrobus que se extenderá desde Piedra Buena hasta conectar con el Metrobus de la Autopista 25 de Mayo.

El corredor exclusivo será de doble mano, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón para evitar la convivencia con vehículos particulares.

Sobre las nuevas pasarelas elevadas, las autoridades explicaron: “El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas de acceso con pendientes suaves para asegurar una adecuada accesibilidad”.

Además, se construyen nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, para mantener la continuidad bajo el ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que los puentes actuales interrumpen la circulación a 600 metros de General Paz.

El proyecto incluye la creación de un parque lineal de 4 kilómetros que contará con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos infantiles, postas aeróbicas y un amplio corredor verde con senderos para caminar o correr, además de bicisendas.