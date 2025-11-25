El incendio que desde el fin de semana mantenía en alerta a equipos de emergencia en el paraje El Espinal, en el norte de Neuquén, finalmente fue contenido. Así lo confirmó este martes la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que destacó el trabajo coordinado de brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios y personal municipal.

Según el parte oficial, no quedan frentes activos, aunque las cuadrillas permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reinicios. “La situación se mantiene bajo control”, precisaron desde el organismo, que agradeció el esfuerzo de todos los equipos que participaron en el operativo.

Un incendio que preocupó por su ubicación

El foco se había iniciado en una zona de matorral de difícil acceso, lo que complicó desde el primer momento el combate terrestre. El relieve accidentado y la vegetación altamente inflamable obligaron a desplegar un operativo mixto, combinando brigadistas en tierra y recursos aéreos.

Desde el lunes operó un avión con descargas de agua, fundamental para intervenir en sectores donde los equipos no podían ingresar por tierra. Para este martes estaba prevista la llegada de un avión hidrante, destinado a reforzar el ataque desde el aire ante la persistencia del fuego.

Durante las primeras jornadas, el viento, la baja humedad y las altas temperaturas generaron un escenario crítico. Las ráfagas impulsaban el avance del fuego y dificultaban la efectividad de los trabajos, mientras que el tipo de vegetación —altamente combustible— alimentaba las llamas.

Ese combo climático mantuvo en alerta a las autoridades, que evaluaban la posibilidad de sumar más recursos si el incendio continuaba expandiéndose.

Ambiente en riesgo y monitoreo permanente

El siniestro despertó preocupación por su impacto ambiental en una zona donde el matorral cumple un rol clave en el equilibrio del ecosistema. La pérdida de vegetación nativa podría tener consecuencias en la recuperación futura del área afectada.

A pesar de que el fuego fue contenido, los equipos permanecerán en el lugar para monitorear la evolución del terreno y asegurar que no haya reactivaciones en las próximas horas.

Desde la Secretaría de Emergencias expresaron su reconocimiento a todos los brigadistas y organismos que participaron en el operativo y reiteraron que la situación, por ahora, se mantiene bajo control.