El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmará este jueves 27 de noviembre con autoridades del Ejecutivo nacional la quita de retenciones a la exportación de petróleo crudo convencional, que en la provincia norpatagónica tiene su meca en la formación no convencional de Vaca Muerta, una de las más significativas del continente en materia de recursos hidrocarburíferos que alberga su suelo.



Se trata de un acuerdo similar al que firmó la semana pasada el gobernador de Chubut, Ignacio Torres también con autoridades del Ejecutivo que conduce Javier Milei.



Luego de eso, el propio Figueroa se pronunció en sus redes sociales. “Celebro la decisión del Gobierno nacional de acompañar el esfuerzo que venimos realizando desde Neuquén y desde todas las provincias productoras. Esta medida se alinea con el camino que iniciamos al conformar la Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional y con el trabajo conjunto dentro de la OFEPHI para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad del sector”, expresó el mandatario patagónico.



Más allá de Chubut y Neuquén en los próximos días, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal también arribará mañana a Buenos Aires para firmar un convenio de características similares, para de esa manera incentivar el desarrollo productivo de la región en materia de hidrocarburos.



De acuerdo a la información que trascendió, el acuerdo entre Neuquén y Nación se firmará este jueves 27 de noviembre alrededor de las 12.00 y sería rubricado en representación del Ejecutivo de Milei por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.



Figueroa en la actualidad mantiene un vínculo de cordialidad con las autoridades del Gobierno nacional, participando este año de reuniones con representantes como el ministro de Economía, Luis Caputo y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.