La Legislatura de Neuquén llevó a cabo este mediodía la reunión de Labor Parlamentaria de cada martes para establecer cómo será la agenda de trabajo de cara a la continuidad de la semana.



En primer lugar, se acordó que el Presupuesto 2026 para los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la Ley Impositiva se tratarán en la sesión pactada para el miércoles 10 de diciembre, que sería la última antes de que culmine el período ordinario 2025.



Pero también, se estableció que esta semana habrá dos sesiones: una mañana y otra el jueves, cuyo inicio de ambas está estipulado para las 10.00.



Según pudo saber MejorInformado, se trata de reuniones extralight ya que no está estipulado un temario de peso. Habrá algunas declaraciones y pliegos judiciales, mientras se aguarda por la sesión de diciembre que será determinante para la continuidad de la gestión provincial que está en manos de Rolando Figueroa.



Por otro lado, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho por unanimidad al proyecto de ley que propone reconfigurar las circunscripciones del Poder Judicial de acuerdo al Plan de Regionalización y formaliza la creación de siete circunscripciones en reemplazo del esquema actual de cinco. El tema continuará su tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto (B).



Se trata de una iniciativa enviada por el Tribunal Superior de justicia (TSJ) que adecúa la estructura territorial de la justicia provincial con lo dispuesto por la Ley 3480, de creación del Plan provincial de Regionalización.



Con respecto a los pliegos judiciales, los diputados habilitaron por unanimidad el pase al recinto del pliego de designación de Solange Del Ponte para el cargo de defensora pública penal, con destino en el Equipo Operativo N°3 de la Unidad Operativa de la I Circunscripción Judicial. Lo hizo tras la entrevista que realiza la comisión a los candidatos que resultan seleccionados en los concursos del Consejo de la Magistratura.

La postulante –quien actualmente se desempeña como asesora jurídica de la defensa penal de Neuquén- expuso su trayectoria profesional y respondió consultas sobre reiterancia, narcotest, objeción de conciencia y la baja de la edad de punibilidad.

