Un inicio de feriado trágico enlutó al Alto Valle, tras el choque y posterior incendio que dejó cuatro personas muertas en la autovía de la Ruta 22, en uno de los ingresos a Allen. En medio de la tristeza colectiva, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck realizó un sentido posteo, en el que lamentó el fallecimiento de Liliana Cocuzza.

El mensaje de Weretilneck llega en medio de un clima de consternación generalizado en la región, donde muchas personas e instituciones de Catriel también emitieron comunicados y compartieron fotos para recordar a la mujer fallecida.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Dra. Liliana Cocuzza, una gran profesional y muy querida por sus compañeros del hospital y por toda la comunidad de Catriel", dijo el mandatario desde su cuenta de X.

"Su compromiso con la salud pública y el cariño con el que trabajó siempre quedarán como parte de su legado", expresó, y agregó: "Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todo el equipo del Hospital Grierson que hoy siente su partida".