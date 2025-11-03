¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Activaron el protocolo de emergencia

Rescate en marcha en el volcán Lanín: una persona cayó a pocos metros de la cumbre

El Parque Nacional Lanín informó que una persona sufrió una caída en la cara oeste del volcán. Se encuentra consciente y acompañada por dos guías, mientras un equipo de rescatistas trabaja en una compleja operación de evacuación.

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 13:49
Este lunes 3 de noviembre, alrededor de las 13.30, se activó el protocolo de emergencia en el Volcán Lanín luego de que una persona sufriera una caída en la zona de pre cumbre, en la cara oeste del macizo.

De acuerdo con la información oficial del Parque Nacional Lanín, la persona accidentada se encuentra consciente y está acompañada por dos guías de montaña, que colaboran en su evacuación desde un terreno complejo, con pendientes de hielo y presencia de precipicios.

En el lugar trabaja un equipo de 10 rescatistas ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Lanín, junto con agentes técnicos y guardaparques del área Tromen, quienes coordinan el operativo de rescate en condiciones meteorológicas adversas, con cielo nublado y baja visibilidad.

El Parque Nacional Lanín informó que el operativo continúa activo.

 

Noticia en desarrollo

