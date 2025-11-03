El Parque Nacional Lanín informó que este lunes, alrededor de las 13.30, se activó el protocolo de emergencia tras el accidente de un andinista en la zona de precumbre del volcán, en la cara oeste del macizo.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona accidentada se encuentra consciente y está acompañada por dos guías de montaña AAGM, que colaboran en su descenso por un terreno de hielo y precipicios.

Actualización del rescate

En horas de la tarde, el andinista accidentado fue trasladado hasta la zona de refugios por dos guías pertenecientes a otros grupos de ascenso.

Dos equipos de rescatistas ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Lanín se encuentran próximos a hacer contacto para evaluar su estado y, si las condiciones lo permiten, iniciar el descenso hasta la seccional Tromen.

El operativo involucra a diez rescatistas ICE, agentes técnicos y guardaparques del área Tromen, que coordinan las tareas en un contexto de baja visibilidad, cielo nublado y terreno inestable.

Condiciones y contexto del operativo

El Volcán Lanín es una de las cumbres más visitadas del sur neuquino, pero también presenta zonas de alto riesgo en sus tramos finales, especialmente durante condiciones meteorológicas desfavorables.

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron la importancia de registrar las ascensiones, consultar el parte meteorológico y contar con guías habilitados por la AAGM antes de intentar el ascenso.