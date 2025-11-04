Desde Vialidad Neuquén pidieron a los usuarios de esta vía circular con precaución por la presencia de equipos y operarios. Los trabajos corresponden a la colocación de carpeta asfáltica.

La obra fue retomada tras la veda climática, y registra un 50 por ciento de avance. Destacaron que, además del asfaltado de 7 kilómetros, se sigue trabajando en diversas tareas a lo largo del tramo.

Tras el reinicio, ejecutan el paquete estructural (base y sub base), riego de imprimación, liga y carpeta asfáltica. Prevén llegar antes de fin de año con el pavimento a la altura de la escuela de Litrán.

Desde Vialidad Neuquén pidieron a los usuarios de la traza circular con precaución por la presencia de equipos y operarios.

El pedido de precaución para circular obedece también a que hay varios tramos donde hay desvíos por las excavaciones para la construcción de alcantarillas, terraplenes y movimiento de suelo. Destacaron que la intención es aprovechar el periodo estival para avanzar todo lo posible.

La obra, que está a cargo de la empresa Perfil SRL, es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Comenzó en el último trimestre de 2023, pero debió detenerse durante los dos últimos inviernos debido al clima. El plazo de obra es 18 meses efectivos, es decir, sin contabilizar las vedas.