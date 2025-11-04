El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer informó que el Gobierno provincial incorporó en el proyecto de presupuesto 2026 la construcción de 60 departamentos para la localidad, con una inversión prevista de 600 millones de pesos. Las viviendas se destinarán a familias del macrolote 5 y a personal de los sectores de Seguridad, Salud y Educación.

Murer destacó que el proyecto contempla el desarrollo de edificios multifamiliares, por la limitación que significa la poca disponibilidad de espacio urbanizable en la ciudad cordillerana. La propuesta tiene como objetivo atender una parte de la demanda habitacional que afecta a diversos sectores de la comunidad.

El jefe comunal señaló que la ejecución de las obras ya se encuentra en etapa de elaboración técnica y que en los próximos días podrían conocerse avances. En relación con la forma en la que se decidirá el orden para llevar adelante la asignación de las viviendas que se construyan, afirmó que se tratará de un proceso "en el que tendremos que trabajar conjuntamente con los distintos actores que intervienen, tanto la gente que pertenece al macrolote 5 como de algunas instituciones”.

Finalmente, Murer sostuvo que se evalúan mecanismos de acceso con créditos accesibles y que las nuevas viviendas apuntan a “paliar medianamente esta gran necesidad que hay de viviendas permanentes en Villa La Angostura”.