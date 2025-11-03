¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 03 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Piden circular con precaución

Obras en la Ruta 40: inician trabajos de bacheo en el Empalme 237 y Villa La Angostura

Las tareas forman parte de un plan de mantenimiento rutinario para mejorar la transitabilidad y seguridad en la calzada.

Por Maite Arana
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 16:42
PUBLICIDAD

Estos días personal y maquinaria de Vialidad Nacional está trabajando en el bacheo de la Ruta Nacional 40 con mezcla asfáltica en frío, específicamente a la altura del kilómetro 2068, entre el Empalme con la RN237 y Villa La Angostura.

Este trabajo forma parte de un plan de mantenimiento rutinario que busca mejorar las condiciones de tránsito y seguridad en esta importante arteria cordillerana, que conecta varias localidades clave de la región.

Se recomienda a los conductores que transiten por la zona que lo hagan con extrema precaución por la presencia de trabajadores en la calzada. Además es importante reducir la velocidad y estar atentos a las señalizaciones y advertencias, para evitar cualquier tipo de incidente durante el desarrollo de los trabajos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD