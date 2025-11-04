El primer Congreso Provincial de Turismo de Neuquén se desarrolló con sala llena desde las 8 de la mañana hasta las 19, según informó el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet.

Durante la jornada, más de 500 asistentes participaron en charlas sobre innovación, inteligencia artificial aplicada al turismo, desarrollo de productos y experiencias gastronómicas.

“Fue una jornada muy enriquecedora. En ningún momento se vació la sala, lo que demuestra el gran interés del sector”, destacó el funcionario.

Inteligencia artificial, gastronomía y motivación

Entre las exposiciones más destacadas, se mencionaron las experiencias sobre inteligencia artificial en el turismo, el desarrollo de la ruta gastronómica de la empanada en Salta, y una charla de trabajo en equipo a cargo de Juan Bautista Segonds, creador de Rugby sin Fronteras y coach de selecciones nacionales.

La conferencia de cierre fue especialmente valorada por su enfoque motivacional. “Segonds logró conectar su mensaje con el discurso del Gobernador, centrado en el trabajo en equipo. Fue una presentación que dejó a todos muy motivados”, explicó Fernández Capiet.

Consejo Provincial de Turismo: nuevos acuerdos y metas

Durante el congreso también se realizó la primera reunión del Consejo Provincial de Turismo en el marco de la nueva Ley de Turismo de Neuquén.

El ministro detalló que entre febrero y marzo del próximo año se convocarán los consejos regionales para planificar las políticas turísticas de 2026.

En el encuentro, se reconoció el trabajo de varios municipios y se firmaron acuerdos con El Chocón y Caviahue para adherir a la Ley 3440, que delega facultades para habilitaciones turísticas. Además, se presentaron beneficios en eficiencia energética y líneas de financiamiento del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para la reconversión del sector.

Próximo objetivo: un congreso anual y federal

El ministro Fernández Capiet adelantó que el segundo Congreso Provincial de Turismo se realizará en 2026 con sede rotativa.

“El desafío ahora es sostenerlo. Queremos que cada año se realice en una localidad distinta, para fortalecer a todo el territorio”, expresó.

El evento también contó con la presencia de emprendedores, prestadores y estudiantes de la Facultad de Turismo, lo que, según el ministro, “significa sembrar futuro en la formación y profesionalización del turismo neuquino”.