El gobernador Rolando Figueroa remarcó en su discurso de apertura del 1º Congreso Provincial de Turismo que el futuro del desarrollo neuquino dependerá de una gestión responsable de los recursos y una planificación territorial que priorice la producción. “Tenemos una ventana de 30 a 50 años para monetizar nuestro subsuelo. Esa oportunidad hay que aprovecharla e invertir bien lo que generamos, porque es lo que vamos a dejar para las próximas generaciones” afirmó el mandatario.

Figueroa resaltó que la Provincia atraviesa un momento histórico por los ingresos de Vaca Muerta, pero debe transformarse en motores de diversificación económica. “Si logramos explotar al máximo nuestros recursos energéticos, podremos volcarlos a la producción y el turismo”, señaló.

El gobernador neuquino enfatizó en la necesidad de proteger las zonas agrícolas y promover el crecimiento urbano, pero en áreas planificadas. “Nos estamos esforzando en ganar hectáreas bajo riego, en avanzar con el proyecto del Corredor del Viento, que duplicará las áreas regadas en la provincia. Entonces, ¿por qué vamos a seguir destruyendo las chacras para hacer urbanismo? Es totalmente incongruente. Tenemos que proteger nuestra producción” alertó.

En su mensaje, también convocó a los gobiernos locales a acompañar esta visión y afirmó: “Les he pedido a todos los intendentes que no autoricen loteos por excepción que se estén comiendo las chacras. Cuesta mucho ganar terreno productivo. Si los privados quieren invertir, deben hacerlo donde existe desarrollo urbano, no destruyendo nuestras zonas de producción”.