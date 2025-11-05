La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales alertó por el ingreso no autorizado de un grupo de personas a una de las cavidades del Sistema Cavernario Cura, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cuchillo Cura, cerca de Las Lajas. El aviso fue emitido a través de la dirección general de Áreas Naturales Protegidas, y la subsecretaría de Cultura, mediante la dirección de Patrimonio Cultural Material.

Las autoridades recordaron que el acceso a las cavernas del sistema se encuentra estrictamente prohibido sin autorización expresa de la autoridad ambiental y de la subsecretaría de Cultura, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 2213/97, y sin la supervisión técnica de un espeleólogo habilitado.

El acceso no autorizado y la promoción de actividades en cavernas o sectores restringidos constituyen infracciones sancionables conforme a la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), la normativa provincial que regula las Áreas Naturales Protegidas y la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, entre otras disposiciones aplicables.

Qué es un área protegida y cómo se preserva

Las áreas protegidas (AP) constituyen una importante estrategia para la conservación de la diversidad biológica y cultural, proporcionando bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la vida. Según el artículo 2° del Convenio sobre la Diversidad Biológica es un “área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”.

En este caso el Sistema Cavernario Cuchillo Cura presenta condiciones geológicas y biológicas muy sensibles que se ven afectadas ante el ingreso sin control. Además, el área no cuenta actualmente con circuitos habilitados de visita ni con infraestructura de rescate o emergencia en el interior de las cavidades. Por ello, cualquier ingreso no autorizado implica un riesgo real para las personas y una afectación directa sobre el patrimonio espeleológico y paleontológico del sitio.

Las autoridades remarcaron la importancia del compromiso colectivo en la protección del patrimonio natural y cultural de Neuquén, destacando que su preservación depende del respeto y la responsabilidad de toda la comunidad. Por esto se solicita colaboración para denunciar con la autoridad ambiental provincial o la Policía de Neuquén cualquier acción que vulnere el área o la seguridad de las personas.