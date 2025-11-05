A apenas unos días del superclásico del fútbol argentino, Edinson Cavani se juega sus últimas cartas para poder estar a disposición de Claudio Úbeda, que ya empieza a delinear el equipo que este domingo recibirá a River en La Bombonera.

El delantero uruguayo continúa lidiando con una molestia en el psoas de su pierna derecha que lo mantiene fuera de los últimos encuentros del Xeneize. Desde su llegada al club, Cavani no ha podido rendir al nivel que mostró en Europa, donde brilló en clubes grandes del viejo continente, y su irregularidad ha dejado un sabor agridulce entre los hinchas.

Este miércoles, el Matador volvió a moverse diferenciado en el primer turno de entrenamiento, con la intención de sumarse al grupo en la segunda sesión. Si responde bien, su inclusión entre los concentrados ante River será una posibilidad concreta, aunque difícilmente Úbeda lo piense como titular, dadas las circunstancias.

Cavani no juega desde el 14 de septiembre, cuando Boca empató 1-1 ante Rosario Central en Arroyito. Su prolongada inactividad obliga a manejar su regreso con cautela. En partidos anteriores, como ante Newell’s el 6 de octubre, permaneció los 90 minutos en el banco sin ingresar.

Mientras tanto, Úbeda confía en la dupla ofensiva formada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que fue decisiva en las últimas victorias. Sin embargo, la posible vuelta de Cavani representa una alternativa estratégica de peso, especialmente considerando la falta de variantes en el puesto de centrodelantero. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, el doble 9 fue la apuesta de Boca, y en los recientes encuentros, Úbeda tuvo en el banco a Brian Aguirre y Lucas Janson como únicas opciones para el ataque.

La expectativa está instalada: el superclásico no solo definirá puntos en el torneo, sino que también puede marcar la recuperación de uno de los referentes del plantel, cuyo regreso a la cancha se sigue con atención minuto a minuto.