En uno de los contextos más complicados para River del último tiempo, el club anunció que habrá una conferencia de prensa anunciando la renovación de Marcelo Gallardo. El entrenador será acompañado por Stefano Di Carlo, nuevo presidente, y desde las 18 horas comunicará a los medios que firmará un nuevo contrato, que sería hasta 2028. La rueda de prensa tiene lugar tras que el entrenador suspendiera el contacto con los medios después de la caída del domingo frente a Gimnasia (LP).

Di Carlo, quien asumió formalmente en la semana tras ganar las elecciones con el 61,7% de los votos el último sábado, se suma a esta instancia para dar explicaciones y responder a las inquietudes de la prensa y los hinchas en un momento donde el equipo atraviesa un mal presente futbolístico. En este marco, Rodolfo D’Onofrio, expresidente y figura clave en la historia reciente de River, le dio un espaldarazo a Gallardo: "Después de siete años y medio de éxitos permanentes, sé la capacidad que tiene”, dijo.

Di Carlo, en su primera reunión con el plantel tras asumir la presidencia.

La derrota ante Gimnasia (LP) no solo afectó aún más el presente futbolístico del Millonario sino que también dejó un clima hostil dentro del Estadio Monumental, que se vio envuelto en un ambiente de tensión con cánticos contra los jugadores y el entrenador. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina y la obligación de ganar para mantener viva la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores, el flamante mandatario apuesta fuerte por Gallardo, símbolo del club de Núñez, como primera medida de gestión.