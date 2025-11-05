La Justicia benefició a un celador abusador en un hogar de menores y no irá preso

Víctor Hugo Valeria era un auxiliar asistencial. Fue el hombre que durante más de dos años convirtió un hogar estatal de niños de Roca en el escenario para cometer sus abusos. Amenazó a pequeños de entre 1 y 5 años, los silenció, y cuando creyó que nadie miraba, atacó. Hoy fue condenado por la Justicia. Pero no irá preso. Aunque reconoció haber abusado de una adolescente y haber intimidado a chicos institucionalizados, la pena fue condicional. Tres años. Sigue en su casa porque fue beneficiado por la Justicia que homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Entre abril de 2021 y septiembre de 2023, Valeria trabajó en el CAINA de General Roca, un centro de atención integral para niños, niñas y adolescentes bajo la órbita de la SENAF. Allí, según la investigación judicial, desplegó un patrón sistemático de amenazas: les decía a los chicos que si hablaban, habría consecuencias. Los amedrentaba. Los callaba. Y entre julio y agosto de 2023, cruzó el límite: abusó sexualmente de una adolescente en el sector de cocina del hogar. Fue un acto agravado por su rol de guarda. Tenía poder sobre ella. Y lo usó para violarla.

La denuncia que rompió el blindaje

No fue la víctima quien pudo denunciar. Fue una coordinadora institucional que notó irregularidades y se animó a hablar. A partir de ahí, el caso se abrió como una herida: testimonios de otros operadores, informes psicológicos, pericias del Cuerpo de Investigación Forense, Cámaras Gesell a las víctimas y certificaciones oficiales de la SENAF que confirmaron el rol del acusado. Todo apuntaba a Valeria. Todo lo confirmaba. Esta mañana en los tribunales de Roca, él reconoció su autoría en una audiencia de acuerdo abreviado.

La Justicia lo condenó a tres años de prisión condicional. También lo inhabilitó de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, lo inscribió en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (Reprocoins) y le impuso reglas de conducta: mantener domicilio fijo, no acercarse a la víctima, no contactarla por ningún medio. Pero no irá preso. No habrá encierro. No habrá castigo que se sienta en la piel.

¿Pudo hacerlo sin complicidad?

El proceso judicial continúa. Hay otra trabajadora imputada por hechos similares. Su audiencia de control de acusación será el próximo lunes 10 de noviembre a las 10, también en Roca. Porque esto no fue un caso aislado. Fue parte de una investigación por malos tratos y abusos en el dispositivo estatal entre 2021 y 2023. La acusación contra ella es “amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora”.

Entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público, las amenazas tuevieron la intención de que "los menores para evitar que contaran los maltratos”. Las víctimas tenían entre 1 y 5 años en el momento de ser sometidos.