El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles 5 de noviembre por fuertes tormentas eléctricas. La alerta también seguiría este jueves 6 y recomienda que los vecinos se mantengan al tanto de las condiciones climáticas, ya que podrían alterar dañar e interrumpir las actividades cotidianas.

La alerta fue emitida durante la mañana y afectaría desde la noche hasta el jueves a gran parte del territorio de Neuquén, incluyendo parte de Río Negro. La misma advierte sobre la probabilidad de tormentas, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente.

Desde la Dirección Provincial de Protección Civil (dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo) se está monitoreando la situación y se pidió a la población extremar los recaudos.

El ingreso de aire cálido mezclado con la humedad puede desarrollar actividad eléctrica frecuente, ráfagas entre valores de 40 a 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo.

Por esto desde Protección Civil y desde el sistema provincial de manejo del fuego, adelantaron: “Estas condiciones se pueden dar en lugares puntuales del Alto Neuquén, la región del Pehuén, los Lagos del Sur, región del Limay, la Comarca Petrolera, Confluencia y Vaca Muerta”.

Para el viernes 7 se prevén mejoras temporarias, no obstante las condiciones pueden permanecer hasta la semana que viene. La Dirección Provincial de Protección Civil recomienda tomar precauciones al momento de circular por rutas y caminos de la provincia, como así también reiterar la prohibición de quemas a lo largo de del territorio provincial.

En caso de Emergencias se puede llamar al 103 (Defensa Civil a nivel local); 101 (Policía); 100 (Bomberos Voluntarios) o 107 (Salud).