El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que en toda la ciudad de Junín de los Andes y San Martín de los Andes habrá cortes de energía, programados para este jueves 6 y viernes 7 de noviembre.

La razón de los cortes es para realizar el mantenimiento de la línea de alta tensión 132 kilovoltios Alicura – estación transformadora Pio Protto. Los mismos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

Jueves 6 de 13 a 18: Junín y San Martín de los Andes en su totalidad.

Viernes 7 de 13 a 18: Junín y San Martín de los Andes en su totalidad.

Los dos días, en el mismo horario, se interrumpirá el servicio eléctrico en los Parajes Pilo Lil, Malleo, Chiquilihuín, Atreuco, El salitral, Estancia San José y Sihuén. Se llevará adelante el mantenimiento de subestaciones transformadoras, reparación de cables subterráneos, cambio de postes de media tensión, poda de árboles sobre línea doble terna de 33 y 13,2 kilovoltios y reubicación de reconectador.

Se solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios para reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese provocar.