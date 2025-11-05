¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 05 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Prácticas solidarias

Realizarán cortes de cabello gratuito este jueves en Cutral Co: cómo participar

El 6 de noviembre se realizará una jornada solidaria en la Escuela N° 281 del barrio Monte Hermoso. La actividad está organizada por la E.P.A. N°12 y la Región Comarca Petrolera para brindar experiencia práctica a estudiantes de peluquería.

Por Redacción

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 20:16
Foto e información: Cutral Có al instante.

La Escuela N° 281, ubicada en la intersección de las calles Dionizio Laz y Copy, será sede de una actividad abierta al público que busca combinar la práctica profesional con la acción comunitaria.

El evento es impulsado por la Escuela para Jóvenes y Adultos (E.P.A.) N°12 de Formación Profesional junto a la Región Comarca Petrolera, en el marco de su programa de vinculación con la comunidad.

Participan estudiantes de peluquería

Durante la jornada, alumnos y alumnas del curso de peluquería ofrecerán cortes de cabello gratuitos a los vecinos y vecinas que se acerquen al establecimiento. Todas las prácticas estarán supervisadas por docentes especializados, garantizando un entorno formativo y seguro.

Esta iniciativa permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en clase, mientras la comunidad accede a un servicio de calidad sin costo.

