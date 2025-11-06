Repavimentan la Ruta 46: avanza una obra clave para el sur neuquino

La repavimentación de la Ruta Provincial 46 registra un avance del 50% entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 24, en el acceso a Las Coloradas. La obra se realiza por administración provincial, con equipos y operarios de la Dirección de Vialidad que ejecutan las tareas de bacheo y preparación previa a la nueva carpeta asfáltica.

El proyecto cuenta con el apoyo de Fiduciaria Neuquina y GyP, responsables de contratar a la empresa encargada de la elaboración, transporte y colocación del nuevo pavimento. Esta colaboración público-privada permitió acelerar los trabajos y optimizar los recursos asignados a esta obra clave para la conectividad del sur neuquino.

Mientras los equipos de Vialidad Neuquén ejecutan el bacheo, la empresa CN Sapag avanza con la colocación de la nueva carpeta, logrando una coordinación técnica que mejora los tiempos de ejecución. Los trabajos iniciaron en julio y se prevé su finalización en enero de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial.

Hasta el momento se completaron 20 kilómetros de nueva carpeta asfáltica desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hacia Laguna Blanca. Como el pavimento anterior —con más de 25 años— no presentaba el mismo nivel de deterioro en toda su extensión, los trabajos se concentran en sectores críticos, incluyendo tareas de bacheo y reclamado en la Bajada de Picún.

La magnitud del proyecto se refleja en las 17.500 toneladas de carpeta asfáltica y 3.100 toneladas de bacheo ya utilizadas. Además, se duplicará el espesor de la carpeta existente, que pasará de 2,5 a 5 centímetros compactados, mejorando notablemente la durabilidad de la calzada.

Parte del equipamiento vial empleado fue adquirido durante la actual gestión, como parte del plan de fortalecimiento institucional de Vialidad Provincial. Entre las nuevas incorporaciones figuran una mini cargadora, un camión de bacheo y unidades de transporte de materiales. Mientras continúan las tareas, se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar los cortes alternados en los sectores en obra.