En unos 300 días, los vecinos de Vila Pehuenia y Moquehue podrán disfrutar de un centro comunitario, que tendrá una inversión de 4.300 millones de pesos. La obra se convertirá en un espacio moderno y multifuncional para la comunidad, un un punto de encuentro social, deportivo y cultural durante todo el año, especialmente en la temporada invernal.

"Estamos muy contentos porque seguimos sumando infraestructura a nuestro pueblo", expresó el intendente de Villa Pehuenia- Moquehue, Arturo De Gregorio, en diálogo con Pancho Casado en La Mañana es de la Primera por AM550, quien destacó la importancia de este proyecto para los habitantes de la región.

El nuevo gimnasio, que será de acceso público, será el primer espacio de este tipo en Moquehue, brindando una respuesta concreta a las necesidades de los vecinos, especialmente durante los meses fríos cuando las condiciones climáticas dificultan las actividades al aire libre.

Para usarlo todo el año

El gimnasio será una infraestructura clave no solo para la práctica deportiva, sino también como un lugar de encuentro social y cultural. Con una capacidad para más de 300 personas, contará con un amplio salón de usos múltiples (SUM), un playón exterior para actividades recreativas, gradas, baños adaptados y una cocina grande para eventos. Además, el diseño contempla un área administrativa, espacio semicubierto y canchas enmarcadas, pensados para maximizar su utilidad durante todo el año.

De Gregorio también destacó la importancia de adaptar la infraestructura a las características de la región cordillerana. "Va a construirse un edificio para la cordillera y eso es importante. No se puede hacer un edificio normal como en otros lugares", comentó, refiriéndose a las particularidades de la zona, que exige un enfoque arquitectónico especializado para soportar las condiciones climáticas extremas.

Intendente de Villa Pehuenia- Moquehue, Arturo De Gregorio.

La obra será ejecutada por la unión transitoria de empresas COVIARQ S.A. y GRUPO ABACO S.A., quienes fueron seleccionados mediante licitación pública. En paralelo, la pavimentación de las calles cercanas y la instalación de servicios básicos, como la planta de gas, permitirán mejorar la conectividad y calidad de vida en la localidad, beneficiando tanto a los habitantes permanentes como a los turistas que visitan la región durante todo el año.

“Ya empezó la obra del asfalto, va todo muy rápido. Teniendo el asfalto, el gimnasio y en breve la planta de gas, va a ser un cambio radical para todos los habitantes de Moquehue y para los turistas que vengan a visitarnos", cerró De Gregorio.