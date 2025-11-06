En el marco del Día Internacional de la Adopción, que se conmemora el 9 de noviembre, la directora del Registro Único de Adopción de Neuquén, Gisela Maxwell, dialogó con La Primera Mañana que se emite por AM550, y destacó que se encuentra vigente una convocatoria pública extraordinaria para 14 niños y niñas de entre 6 y 13 años que esperan conformar una familia.

“Se trata de 14 niños con los cuales estamos trabajando y buscando familias inscritas en el registro, pero no hemos encontrado”, explicó Maxwell.

“Son chicos de entre seis y trece años, y hay dos grupos de hermanos entre ellos. La convocatoria está abierta a nivel nacional y no tiene fecha de vencimiento”, precisó.

La información y las fichas de cada caso pueden consultarse en la página del Poder Judicial de Neuquén (jusneuquen.gov.ar), dentro del apartado del Registro Único de Adopción. Allí se detallan las edades y algunas características generales de cada niño o grupo de hermanos, resguardando su identidad.

Maxwell subrayó que, en promedio, el registro trabaja cada año con entre 45 y 60 niños, de los cuales el 80% logra incorporarse a una familia adoptiva. Sin embargo, persisten dificultades para hallar familias dispuestas a adoptar a chicos mayores de seis años o a grupos de hermanos.

Convocatoria extraordinaria

“La edad que las familias suelen elegir no excede los cinco años, por eso estos casos quedan pendientes de resolución”, indicó.

Además, la funcionaria anunció que del 1° al 15 de diciembre se abrirá la convocatoria ordinaria para la inscripción de nuevas familias interesadas en adoptar, según lo previsto por la ley.

“El formulario estará disponible en la página del Poder Judicial a partir de las 9 de la mañana del 1° de diciembre y hasta el 15, también a las 9 de la mañana”, adelantó.

Finalmente, Maxwell comentó que el organismo fue invitado a participar del encuentro nacional “Adoptar es alumbrar”, que se realizará el 17 de noviembre en la Legislatura porteña, en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Adopción. Allí, Neuquén expondrá su experiencia y difundirá la convocatoria vigente para promover la búsqueda de familias adoptivas.

