Reestructuración interna en la conducción local

La Libertad Avanza inició un proceso de reorganización en su sede de Villa La Angostura, luego de una serie de diferencias entre integrantes del equipo de conducción.

La medida fue confirmada por la vicepresidenta del partido a nivel provincial, Alejandra Durdos, quien encabezó una reunión en la localidad para analizar la situación y resolver los pasos a seguir.

Durante el encuentro, se definió la separación temporal de Luz Ricardes de sus funciones partidarias, hasta que se aclare una situación vinculada con su actividad privada previa a su gestión pública.

Decisión y medidas transitorias

Según explicaron desde la conducción provincial, la decisión apunta a mantener la transparencia y el orden institucional dentro del espacio político.

Mientras dure la revisión, Durdos asumirá de manera interina la coordinación del equipo local para garantizar la continuidad de las actividades partidarias en la zona sur de la provincia.

El partido evaluará en las próximas semanas si Ricardes regresa a su cargo o si se designa una nueva conducción definitiva, una vez que se esclarezcan los puntos pendientes.

Ricardes continúa en su cargo público

Fuentes del espacio aclararon que el apartamiento no afecta el rol de Ricardes en el ámbito estatal, donde continuará desempeñando funciones en la oficina local de ANSES.

Desde la conducción neuquina remarcaron que no existen cuestionamientos sobre su desempeño en el organismo público, y que la medida tiene carácter exclusivamente partidario.

Revisión institucional en toda la provincia

La intervención en Villa La Angostura forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de las estructuras locales de La Libertad Avanza en Neuquén.

La dirigencia provincial adelantó que, en las próximas semanas, se avanzará con una evaluación interna de equipos y responsabilidades, con el objetivo de consolidar la organización del espacio en toda la región.