Frente a la alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en junio de este año y el aumento de casos de coqueluche o tos convulsa, desde la Dirección Provincial de Vigilancia Epidemiológica del ministerio de Salud de Neuquén se informó que entre octubre de 2024 y el mismo mes de este año solo se han registrado cuatro casos confirmados en la provincia.

De esos tres casos confirmados en 2025 en Neuquén, dos corresponden a bebés menores de 6 meses. Las regiones sanitarias de Confluencia, Vaca Muerta y Tehuén son las que registraron mayor cantidad de notificaciones.

Aclararon que a nivel nacional la situación epidemiológica es diferente, ya que se han confirmado 333 casos y cuatro fallecimientos. En la provincia neuquina, por el contrario, no se han registrado muertes asociadas.

La directora provincial del área de Vigilancia Epidemiológica, Virginia Almendra, indicó que, si bien “la enfermedad puede presentarse de forma leve, en el caso de los lactantes menores de 6 meses puede ser muy grave”, porque todavía no tienen la inmunidad completa.

Qué es el coqueluche o tos convulsa

Se trata de una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias y puede ser grave en bebés menores de 6 meses. Se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona que está enferma, al toser o estornudar. El 40% de los casos afecta a bebés menores de 1 año, siendo los menores de 6 meses el grupo de mayor riesgo.

Cómo prevenir la enfermedad

La vacunación es la principal medida de prevención y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. Actualmente, Salud trabaja para fortalecer las estrategias de vacunación en todas las localidades. Cabe destacar que la vacunación es efectiva y está disponible, incluso con un esquema completo puede haber casos leves. La detección temprana y el tratamiento son efectivos.

El esquema de inmunización incluye dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad; un primer refuerzo entre los 15 y 18 meses; un segundo refuerzo entre los 4 y 5 años y otro a los 10 u 11 años.

La vacunación es gratuita y está disponible en todos los centros de salud. Es fundamental que las familias completen el calendario de vacunación de niños y niñas; que todas las embarazadas reciban la vacuna DTaP después de la semana 20; y que el personal de salud mantenga actualizada su inmunización.