Finalizó otro Cyber Monday en Argentina, el evento comercial más grande del año tuvo una duración de 72 horas y aunque algunas empresas han decidido extenderlo, las demás firmas han cerrado la edición con buenas ventas.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), quienes organizan el evento, Gustavo Sambucetti adelantó en el programa Entretiempo, del canal 24/7, que casi 9 millones de personas realizaron búsquedas durante el evento, de forma similar todos los días. Específicamente 500.000 de estos usuarios son de la zona sur del país.

Sambucetti adelantó que, a juzgar por las vistas, las ventas fueron muy buenas, aunque el dato final se tendrá este viernes luego de realizar los relevamientos y encuestas.

En el sur del país, lo que más se buscó fueron zapatillas, aires acondicionados, heladeras, celulares, notebooks, bicicletas, lavarropas, perfumes. Destacó que algunas de estas categorías son muy propias de esta época del año.

En esta edición el promedio de descuento fue de 31%, el más alto en los últimos cinco años según Sambucetti.

Refiriéndose a los perfiles de los compradores, indicó que en el sur del país 2/3 fueron mujeres. "Se amplía cada vez más el perfil, ya no es una cuestión de jóvenes o de nivel económico medio alto, sino que el comercio electrónico fue permeando tanto hacia la base de la pirámide como hacia los rangos etarios", explicó. Además se ha visto un aumento de las categorías, notando que los usuarios han llegado a comprar hasta en 10 rubros diferentes.

Cabe recordar que desde la CACE se hacen dos eventos de este tipo al año, el Hotsale en mayo y el Cyber Monday en noviembre. Para conocer qué marcas eligieron extenderse y continuar con la modalidad de Cyber Week, se puede consultar en el sitio del evento.

La entrevista completa: