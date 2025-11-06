Durante la tarde de este jueves, una fuerte tormenta afectó diferentes sectores de la provincia de Neuquén.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno fue previsto para la zona centro, con afectación en Picún Leufú, Piedra del Águila, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

Pasadas las 18, comenzó a caer granizo sobre la Ruta 7, entre Añelo y San Patricio del Chañar, mientras que en Neuquén capital la lluvia se hizo presente cerca de las 18.30, de forma persistente.

Defensa Civil mantiene el monitoreo provincial

El director de Defensa Civil Provincial, Carlos Cruz, confirmó que se activó el monitoreo desde el centro de control de la Secretaría de Seguridad.

“Estamos trabajando y, por el momento, sólo tenemos situaciones de granizo. Tuvimos tanto en Zapala, como así también en Cutral Co y Plaza Huincul”, señaló.

En tanto, Cruz detalló que en Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces y Añelo no se habían registrado descargas eléctricas ni lluvias convectivas, sólo nubosidad.

Lluvias variables y sin mayores afectaciones

Hacia el sur, en Las Coloradas y Paso Aguerre, se registraron lluvias de diversa intensidad, aunque sin daños ni complicaciones.

Desde la Provincia se informó que los equipos permanecen atentos a la evolución del sistema de tormentas para prevenir afectaciones en rutas y zonas rurales.

Para tener en cuenta

Evitar circular por rutas afectadas por granizo o baja visibilidad.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Defensa Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 103.

Lluvias intensas también en Río Negro

El temporal también alcanzó la ciudad rionegrina de Cinco Saltos, donde se registró un diluvio en horas de la tarde. Las precipitaciones fueron de gran intensidad y generaron anegamientos momentáneos en distintos sectores urbanos, aunque sin reportes de daños mayores hasta el cierre de esta edición.