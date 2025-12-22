Durante la mañana de este lunes, personal policial llevó adelante un operativo en la sucursal del banco Credicoop de Cutral Co, en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido en el lugar.

La presencia de efectivos de la Policía de Investigaciones y del área de Criminalística generó restricciones momentáneas en el acceso a la entidad bancaria, ubicada en el centro de la ciudad.

Alerta de un lector y primeras versiones

Según el medio Cutral Co al Instante, un vecino advirtió que no pudo ingresar a la sucursal debido al despliegue policial. El procedimiento estaría vinculado a un intento de robo, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre la modalidad ni el momento exacto del hecho.

Intervención policial y estado de la investigación

De acuerdo a la información recabada, no hubo personas heridas ni daños materiales en el edificio del banco Credicoop. La investigación continúa en curso y, hasta el momento, las autoridades no emitieron un parte oficial que confirme las circunstancias ni eventuales detenciones.

Sin comunicado oficial

Fuentes consultadas indicaron que el trabajo de Criminalística se centró en la recolección de pruebas y peritajes dentro de la sucursal, como parte del protocolo ante este tipo de situaciones.

Contexto local y antecedentes recientes

Cutral Co ha registrado en los últimos meses operativos policiales preventivos en entidades bancarias y comercios, con el objetivo de esclarecer hechos delictivos y reforzar la seguridad en zonas de alto tránsito.