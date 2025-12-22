El Gobierno intervino para evitar complicaciones en los vuelos en plena previa de las Fiestas y dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos, una medida que desactivó el paro anunciado para este jueves y puso en pausa las protestas previstas hasta fin de mes.

La decisión se tomó luego de que el gremio ATEPSA retomara un plan de lucha por reclamos salariales y laborales que incluía interrupciones programadas en distintos días y horarios, con impacto tanto en vuelos nacionales como internacionales. Las medidas habían comenzado el miércoles 17 y estaban previstas hasta el lunes 29 de diciembre, con un foco especial en el paro anunciado para el jueves entre las 16 y las 19.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto entre el sindicato y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del rechazo de la última propuesta salarial. La medida entra en vigencia desde este martes a las 8 de la mañana y establece un plazo de 15 días, durante los cuales se debe retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

En ese contexto, el Gobierno ordenó al sindicato dejar sin efecto toda medida de fuerza y garantizar la prestación normal y habitual del servicio mientras dure el período conciliatorio. Al mismo tiempo, convocó a ambas partes a retomar el diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos laborales y asegure el funcionamiento del sistema aéreo.

Desde el área laboral remarcaron que la intervención busca priorizar el interés general, especialmente en fechas sensibles como las Fiestas de fin de año, cuando el movimiento aéreo se incrementa de manera significativa. En ese sentido, destacaron la necesidad de equilibrar los derechos colectivos del trabajo con la protección del conjunto de la comunidad.

Por su parte, desde ATEPSA justificaron el plan de lucha en la existencia de acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras paritarias cerradas hace más de tres meses. Entre los principales reclamos también figuran incumplimientos del convenio colectivo, falta de diálogo con la empresa, despidos sin causa y un marcado deterioro del salario del sector.

Si bien el Ministerio de Trabajo ya había intervenido en el conflicto meses atrás, la falta de avances concretos llevó al gremio a retomar las protestas, que ahora quedaron suspendidas por la conciliación obligatoria. Durante los próximos días, la atención estará puesta en si las negociaciones logran destrabar el conflicto y evitar nuevas tensiones en uno de los servicios clave del país.