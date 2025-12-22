Las actividades propuestas por la Municipalidad bajo la "Capital Navideña" van llegando a su fin a medida que se acerca la fecha de la festividad, el próximo 25 de diciembre. Estos últimos días se ha realizado el encendido del pinito, la Misa Criolla, la feria Neuquén Emprende temática Navidad y la Confluencia de Sabores, la corrida Navidad Kids y los shows musicales y culturales.

Llegando al final del cronograma, este lunes 22 se hará el Pesebre Viviente, en el Monumento a San Martín al lado del gran árbol navideño. El evento comenzará a las 19.30, con la música de la banda de jazz Luis & Friends. Mientras que el Pesebre será a las 21, con la participación de representantes de distintos cultos de la ciudad.

Sin embargo, desde el municipio han adelantado que además de estas actividades aún queda una gran sorpresa para el martes 23, la cual no ha sido revelada.

El último evento de Navidad fue este domingo, en el Parque Jaime de Nevares, donde miles de vecinos disfrutaron desde las 19 hasta pasadas las 23 las propuestas tanto gastronómicas como musicales y culturales.

Alrededor de 90 mil personas estuvieron presentes mientras que el elenco internacional de danza aérea Elevé se presentaba con un show navideño en las alturas. Previamente habían pasado por el escenario artistas locales y regionales, mientras que acompañaban los emprendedores y los foodtrucks.

Por primera vez Neuquén celebró a lo grande la fiesta de Navidad, con propuestas que duraron todo el mes, para toda la familia y los gustos.

Cuando se anunciaron las actividades la Municipalidad indicó que la ciudad buscaba movilizar $75.000.000 con la primera edición de este gran evento, que duró tres semanas. La cifra incluía el movimiento turístico, gastronómico, deportivo y comercial.