El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tomó una medida drástica al pedir la renuncia de todos los ministros, secretarios y titulares de empresas estatales bajo su administración. La decisión apunta a un relanzamiento de su gestión y a una reorganización profunda del Ejecutivo provincial.

Juan Luna Corzo, jefe de Gabinete del Gobierno riojano, informó que la solicitud se hizo efectiva el jueves pasado e incluye a subsecretarios, responsables de organismos descentralizados y a los integrantes de los órganos de administración de sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación. En su cuenta de X, Luna Corzo explicó que buscan “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa de su gestión”.

Esta acción se enmarca en un contexto político tenso para Quintela, quien es reconocido por su postura crítica hacia el presidente nacional Javier Milei. De hecho, fue uno de los cuatro gobernadores que no recibieron invitación del Gobierno nacional tras las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado.

Con esta reorganización, el mandatario riojano busca renovar su equipo de trabajo para afrontar los desafíos que se avecinan en la provincia, mostrando un claro interés en modificar la estructura del Ejecutivo para mejorar su gestión.