La mujer vista en Paraguay, que según dijo Susana Trimarco sería Marita Verón, quien permanece desaparecida desde el 3 de abril de 2022 en la provincia de Tucumán, murió el sábado 1 de noviembre en la ciudad de Capiatá.

El periodista Enrique Escobar del Diario Digital Capiatá dialogó con radio Colonia AM 550 y confirmó que se realizará una autopsia y un análisis de ADN para determinar la identidad de la implicada.

Susana Trimarco, la madre de la Marita, había señalado esta semana que llegó una pista desde el país vecino sobre una persona que tendría características similares a su hija. “Es piel y hueso”, describió la particular damnificada.

Trimarco confirmó que viajará a Paraguay la próxima semana para realizar los trámites correspondientes para identificar los restos de la mujer que podría ser su hija, quien se encuentra desaparecida hace más de 20 años.

"Esta mañana me enteré que lamentablemente esta pobre chica falleció", contó Trimarco respecto de la mujer que deambulaba por las calles de un pequeño pueblo del país vecino con aspecto de "una persona indigente" y "comiendo de la basura". De todas maneras, aseguró que va a llegar "hasta las últimas consecuencias" para tener certezas respecto de este caso.



