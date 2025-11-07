Llegó el día más esperado por los amantes de la lectura y la cultura: este jueves se inaugura la 20ª edición de la Feria del Libro de Cipolletti, bajo el lema “Portales del Tiempo”. Durante nueve días, la ciudad se convertirá en un gran punto de encuentro entre lectores, autores, editoriales y artistas, con una agenda repleta de historias, charlas, talleres, espectáculos y presentaciones para todas las edades.

La feria se desarrollará del 7 al 16 de noviembre en el Complejo Cultural Cipolletti, sobre calle Fernández Oro 57, y como ya es tradición no se suspende por lluvia. Con más de 50 actividades por día, la programación de esta edición promete una experiencia literaria y artística única. Participarán 60 escritores locales, regionales y nacionales, junto a 40 editoriales y 70 escuelas de la ciudad, que llevarán a más de 3.000 alumnos diarios a recorrer la feria.

Entre las propuestas, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de libros, conferencias, cine debate, talleres, espectáculos artísticos y actividades especiales para niños y jóvenes. Podes acceder a la feria de lunes a viernes: 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 22:30 y sábados y domingos de 15 a 23.

Cronograma de inauguración

20:00: Inicio de actividades en el espacio verde del Complejo Cultural, en calle 25 de Mayo y Fernández Oro.

21:30: Apertura oficial con una presentación artística a cargo de la coreógrafa y directora Bianca Cinquegrani, acompañada por más de 25 músicos, bailarines y artistas en escena, bajo la dirección de Anderson Perea Da Silva.

22:00: Apertura de las instalaciones y corte de cinta oficial de la Feria del Libro.