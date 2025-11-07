Murió una joven tras caer de un segundo piso en San Telmo y su novio quedó detenido

Una joven de 18 años murió tras caer del balcón del departamento que ocupaba, en pleno centro porteño. La chica, de nacionalidad boliviana, estaba radicada en Argentina y estudiaba Diseño de Imagen y Sonido. Su familia sospecha que se trató de un femicidio y denunció a su novio, que está detenido.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del domingo. Matilda fue trasladada al Hospital Argerich con graves heridas en la cabeza y falleció tras ser operada de urgencia. En el departamento donde ocurrió la caída se encontraba su novio, también de 18 años, quien fue detenido horas después.

Según el parte policial, el joven tenía arañazos en la espalda, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, dispuso su arresto y ordenó preservar el lugar del hecho.

Triste final

Matilda había llegado a Buenos Aires a comienzos de año con el objetivo de estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Su padre, Pablo López, la apoyó en ese proyecto, pero la ilusión se quebró con su muerte.

El hombre contó que la relación de su hija estaba atravesada por los celos y el control. “Era muy jodido, muy tóxico. No la dejaba moverse sola ni manejar su plata”, relató. Recordó también una advertencia que le hizo en una charla reciente: “Mati, por favor, tenés que dejar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una morgue. Y no quiero”.

El último contacto entre ambos fue el sábado por la tarde, cuando la joven le pidió dinero para asistir a una fiesta. Horas después, ocurrió la caída.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la familia reclama que se esclarezca si Matilda fue víctima de un femicidio o no.