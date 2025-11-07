Rosario Central y San Lorenzo de Almagro se enfrentarán este viernes, desde las 21, en el Estadio Gigante de Arroyito por la 15° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Canalla ya clasificó a octavos y quiere seguir ganando para asegurarse el primer puesto de la Zona B, mientras que el Ciclón necesita un triunfo para asegurarse un lugar en los playoffs.

El Canalla es el mejor equipo del año y los números lo demuestran: el fin de semana pasado venció 3 a 1 a Instituto Atlético Central Córdoba y se aseguró el primer puesto en la tabla anual con 65 puntos clasificándose a la próxima Copa Libertadores. Además, dicha victoria lo subió a lo más alto de la Zona B del Clausura con 30 unidades, y depende de sí mismo para terminar primero.

A su vez, el equipo dirigido por Ariel Holan es el único invicto en el campeonato con ocho triunfos y seis empates, y con Ángel Di María como máximo estandarte es uno de los grandes candidatos al título.

Por su parte, San Lorenzo viene de ganar sus últimos dos partidos ante Atlético Tucumán (2 a 1) y Deportivo Riestra (1 a 0), lo que le permitió alcanzar el quinto puesto en la tabla de la Zona B con 22 puntos. Con varios equipos por debajo, el Ciclón sabe que un triunfo en Arroyito lo clasificará a los octavos de final del Clausura.

Además, marcha sexto en la tabla anual afianzado en puestos de Copa Sudamericana, y sumar de a tres frente a Central lo dejará virtualmente clasificado al torneo internacional, y también le dará una chance de luchar por el repechaje de la Copa Libertadores.

Probables Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jamiton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

San Lorenzo de Almagro: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora de Inicio: 21:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Gigante de Arroyito