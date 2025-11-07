¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 07 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Máxima precaución

Intenso incendio en un galpón cercano al autódromo de Centenario: el humo se ve desde lejos

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios están abocadas a sofocar las intensas llamas que afectan el galpón. Por el momento, se desconoce la causa que originó el incendio y se investigan posibles factores.

Por Redacción

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 15:16
PUBLICIDAD
Gentileza Centenario Noticia

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario estaban abocadas durante la tarde de este viernes, al control de un incendio en un galpón cercano al autódromo de la ciudad. Las intensas llamas requieren un arduo esfuerzo por parte de los bomberos, que continúan trabajando en la zona.

El fuego generó una densa columna de humo, que es visible desde varios puntos de Centenario. En el lugar, también se encuentran efectivos policiales y de tránsito, quienes colaboran para garantizar la seguridad y facilitar el accionar de los bomberos.

Por el momento, las autoridades investigan las posibles causas que habrían originado el siniestro. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el avance en la lucha contra las llamas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD