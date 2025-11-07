Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario estaban abocadas durante la tarde de este viernes, al control de un incendio en un galpón cercano al autódromo de la ciudad. Las intensas llamas requieren un arduo esfuerzo por parte de los bomberos, que continúan trabajando en la zona.

El fuego generó una densa columna de humo, que es visible desde varios puntos de Centenario. En el lugar, también se encuentran efectivos policiales y de tránsito, quienes colaboran para garantizar la seguridad y facilitar el accionar de los bomberos.

Por el momento, las autoridades investigan las posibles causas que habrían originado el siniestro. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el avance en la lucha contra las llamas.