Un voraz incendio destruyó por completo el frigorífico municipal de Centenario, ubicado en las calles Corrientes y Tierra del Fuego, dentro del Parque Industrial.

El siniestro comenzó cerca de las 13:30 del viernes 7 de noviembre por causas que aún se investigan. La estructura del galpón, compuesta de chapa y poliuretano, ardió con rapidez, lo que provocó que el techo cediera parcialmente minutos después de iniciado el fuego.

En el lugar funcionaba el Banco Patagónico de Alimentos, una organización que distribuía víveres semanalmente entre instituciones y familias vulnerables. Todo el acopio —estimado en cientos de kilos de alimentos— fue consumido por las llamas.

Intervención de Bomberos y Defensa Civil

Cuatro dotaciones de bomberos voluntarios de Centenario, junto a personal de Defensa Civil, camiones cisterna municipales y efectivos de la Comisaría Quinta, trabajaron durante más de dos horas para controlar el incendio.

Foto: Centenario Digital

El subcomandante de bomberos, Patricio Álvarez, explicó que al llegar “la temperatura era sofocante y existía riesgo estructural”, aunque ningún voluntario resultó lesionado. Un camión Volkswagen con caja térmica fue consumido por completo dentro del predio.

Contexto y próximos pasos

Según trascendió, los trabajadores del Banco Patagónico se habían retirado media hora antes para almorzar, por lo que no hubo personas heridas.

Fuentes municipales indicaron que el espacio iba a ser reactivado en las próximas semanas como depósito oficial de alimentos y que inspectores iban a revisar las instalaciones el mismo día del siniestro.

Foto: Centenario Digital

El origen del fuego está siendo investigado por peritos de Bomberos y Policía Científica, quienes analizarán si se trató de una falla eléctrica o un desperfecto en el sistema de refrigeración.