En la provincia de Santa Fe se confirmó una nueva muerte causada por hantavirus, situación que encendió las alarmas en la región. La víctima fue Alejandra Caciarelli, una mujer de 40 años oriunda de la localidad de Ibarlucea, cuyo caso puso en evidencia la gravedad de esta enfermedad.

La paciente estuvo internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde su estado de salud empeoró rápidamente. El cuadro comenzó con síntomas similares a una gripe común, lo que dificultó su diagnóstico inicial. Tras descartar otras infecciones frecuentes, como el dengue, se realizaron estudios específicos que confirmaron la presencia del hantavirus.

Ante el fallecimiento, las autoridades sanitarias activaron los protocolos vigentes: se inició el seguimiento de los contactos estrechos, se intensificaron las tareas de prevención en la zona y se difundieron recomendaciones para la población local.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida por roedores silvestres, y subrayaron la importancia de consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles con la infección.

Síntomas del hantavirus

Según información de Medline Plus, los primeros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos, cansancio y malestar general. En algunos casos, pueden presentarse náuseas y vómitos. Una característica especialmente peligrosa es la rápida evolución de la enfermedad.

Después de un breve período en que la persona puede sentir una leve mejoría, el cuadro puede agravarse súbitamente. Entre uno y dos días tras esta fase inicial, suelen aparecer signos respiratorios más graves, como tos seca persistente y dificultad para respirar.

En casos severos, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, baja presión arterial y disminución del nivel de oxígeno en sangre, situaciones que requieren atención médica inmediata.

Por ello, los especialistas insisten en la consulta urgente si se presentan síntomas gripales luego de haber estado en contacto con ambientes rurales, galpones, campos o lugares con posible presencia de roedores.

Tratamiento y recomendaciones

Actualmente no existe un antiviral específico ni vacuna para el hantavirus. El tratamiento se basa en cuidados de soporte, fundamentales para mejorar el estado del paciente.

Las personas con diagnóstico confirmado o sospechado deben ser hospitalizadas, muchas veces en unidades de cuidados intensivos, donde se administra oxígeno y, en casos graves, asistencia respiratoria mecánica. Algunos pacientes requieren equipos especiales para mejorar la oxigenación y sostener funciones vitales, dado que la evolución puede ser rápida y compleja.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones en zonas con circulación de roedores, mantener limpios los espacios cerrados, evitar barrer en seco lugares potencialmente contaminados y ventilar adecuadamente viviendas y galpones.