Este lunes se lleva a cabo la audiencia imputativa, cautelar y de atribución contra dos de los tres acusados por el asesinato de Jeremías Monzón, cuyo cuerpo fue hallado con más de 20 puñaladas en una fábrica abandonada de Santa Fe.

Entre los acusados figura la novia de Jeremías, una adolescente de 16 años, quien es imputable y enfrentará cargos por homicidio agravado. En tanto, uno de los menores vinculados al caso no podrá ser juzgado debido a su edad.

Los fiscales a cargo, Francisco Cechini y Ana Laura Gioria, encabezarán la audiencia y posteriormente ofrecerán una conferencia de prensa para brindar detalles adicionales sobre el avance de la investigación.

Se presume que el ataque pudo haber sido grabado con el celular de uno de los acusados, lo que podría aportar evidencia clave. Además, las cámaras de seguridad captaron a la menor y a Monzón caminando juntos poco antes del crimen.

Avanza la audiencia por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

En cuanto al móvil del homicidio, los investigadores barajan diversas hipótesis, entre ellas un posible conflicto en la relación amorosa entre la víctima y su novia, así como la posible vinculación con la venta de drogas.

El caso conmociona a la comunidad y sigue en desarrollo mientras se esperan nuevas informaciones tras las audiencias judiciales.