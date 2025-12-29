Un partido de fútbol 5 en Rafaela terminó inesperadamente terminó en un episodio de violencia que se hizo viral y tuvo al exfutbolista Darío Gandín como protagonista. El encuentro informal entre amigos y conocidos ocurrió en un complejo deportivo local hace días, aunque la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad cobró fuerza en las últimas horas. El Chipi, ex Independiente y Atlético Rafaela, fue uno de los que se enfrentó mano a mano con otro de los jugadores y le provocó un corte en la oreja.

Según los testimonios y las imágenes, la pelea comenzó luego de una jugada puntual que desató una discusión acalorada entre dos participantes del partido. Los insultos entre los que disputaban el encuentro fueron el detonante que desencadenó la escalada de violencia, que pasó de palabras a golpes de puño. En el video se observa cómo Gandín y su adversario se enfrentan físicamente incluso cuando otros jugadores intentan separarlos.

Uno de los momentos más impactantes muestra al exfutbolista santafesino intentando morder la oreja de su rival, un acto que fue rápidamente comparado con el famoso incidente entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Este gesto causó conmoción entre los presentes y agravó la situación, que dejó a uno de los involucrados con lesiones visibles. Fuentes policiales confirmaron que, aunque no hubo consecuencias graves, se realizó una denuncia formal respaldada por el material audiovisual.

La presencia de Gandín no pasó desapercibida debido a su trayectoria en el fútbol argentino, con muchos años transitados en la Primera División. Luego de despuntar en Atlético Rafaela, vistió las camisetas de Colón, Argentinos Juniors e Independiente, con un paso posterior por México. Retirado desde 2018 y luego de intentar un retorno en Libertad de Sunchales, actualmente el Chipi trabaja en el ámbito del fútbol regional como captador de talentos.