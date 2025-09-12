Reincorporan al docente separado del IUPA tras resolución de la mesa de diálogo convocada por la Justicia

Tras la reunión convocada por la Justicia por el conflicto institucional en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), se resolvió la reincorporación de Juan Rolón, el docente que había sido separado de su cargo el miércoles. La mesa de diálogo, con participación de autoridades judiciales, gremiales y del rectorado, definió que el profesor continuará suspendido en sus tareas docentes, con goce de haberes, mientras se abre un proceso formal para evaluar las conductas denunciadas por colegas y estudiantes. La medida busca garantizar el debido proceso y preservar el bienestar de la comunidad educativa.

Desde SITRAIUPA, el sindicato que representa a los trabajadores del IUPA, celebraron la resolución como un logro colectivo. “En unidad, trabajadores y estudiantes, logramos la reincorporación de Juan”, expresaron en referencia al docente afectado. La secretaria general Marina Cepeda destacó que “no vamos a permitir atropellos y actos de violencia institucional”, y agradeció el acompañamiento de gremios docentes, agrupaciones estudiantiles y centrales sindicales que respaldaron el reclamo.

Hubo una manifestación en demanda de la reincorporación de Rolón

La resolución judicial establece que las denuncias serán analizadas en un proceso administrativo ajustado a derecho, y que la separación del cargo se mantendrá como medida preventiva. “Estamos convencidos que esas acciones ameritan la necesidad de intervenir en forma urgente en pos de resguardar un interés mayor: proteger a los estudiantes en todo el IUPA”, señalaron desde el rectorado. También se reconoció la labor de los fiscales Belén Calarco y Marcelo Ramos, quienes participaron activamente en la mesa de diálogo.

El conflicto se había iniciado con la decisión institucional de cesar al docente por presuntas conductas inapropiadas, lo que generó una fuerte reacción gremial y estudiantil. SITRAIUPA denunció violencia institucional y falta de garantías, mientras que el IUPA justificó la medida por “discursos de odio” y “maltrato hacia compañeros”. La tensión derivó en movilizaciones, pronunciamientos públicos y una convocatoria judicial que permitió destrabar parcialmente el conflicto.