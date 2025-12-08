La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión en Río Negro al paro nacional convocado para hoy martes 9 de diciembre. La medida de fuerza se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y en defensa de los derechos de los trabajadores estatales.

"Esta reforma perjudica profundamente a los trabajadores y trabajadoras, no hay nada de cierto en que pueda traer algún tipo de crecimiento económico. El Gobierno viejas recetas que fracasaron una y otra vez. Como estatal le decimos no a este nuevo intento de poner sobre las espaldas del pueblo trabajador un ajuste feroz para pagar las deudas que asumen mientras rifan el país", dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro e intentó el intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales

En la provincia, el sindicato exige la reapertura inmediata de paritarias. Asimismo, exigió la renovación de todas las modalidades de contratación precaria en el Estado y el pago doble de las guardias para los días festivos.

A nivel nacional, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, definió la jornada como una acción directa contra el proyecto oficial. Entre los principales puntos se destacan el rechazo al desguace del Estado, la exigencia de aumentos de emergencia para jubilados, el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y la reincorporación de los despedidos.

Señaló en un mensaje en X: “La única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. Según Aguiar, los cambios propuestos por La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo no pretenden “mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, sino que buscan “quitar derechos”.

La medida también incluye el rechazo a las privatizaciones de empresas públicas, la restitución de fondos adeudados a las provincias y la oposición a la armonización de las cajas previsionales. Con esta convocatoria, ATE busca visibilizar sus reclamos y marcar su posición frente a las políticas laborales y económicas del Gobierno nacional.