Vecinos de Peumallén volvieron a cortar Casimiro Gómez: "Hace 15 años que peleamos por gas y cloacas"

Desde las 4:30 de la madrugada, vecinos y vecinas de los barrios Peumallén, 2 de Mayo, 7 de Mayo, Nueva Jerusalén y 80 Lotes cortaron la calle Casimiro Gómez, en la ciudad de Neuquén, en reclamo por la falta de servicios básicos.

La manifestación incluyó el paso de colectivos, pero interrumpió completamente la circulación de vehículos particulares.

Pamela Barriga, vecina de Peumallén, explicó en diálogo con el móvil de AM550 que la protesta fue una acción desesperada ante años de promesas incumplidas:

Desde temprano y con frío los vecinos reclaman por servicios que no tienen.

"Hace 15 años que estamos peleando por esto. Hicimos todos los trámites, presentamos notas, agotamos las vías legales, y nada. En Neuquén, si no cortás, no te escuchan".

El reclamo se centra en la falta de redes de gas y cloacas, particularmente en los barrios 2 de Mayo y 7 de Mayo. Según denunció Barriga, en pleno invierno ni siquiera se garantiza la entrega de leña a las familias que no cuentan con gas:"Peumallén tiene gas, pero no tiene cloacas. Pero en 2 de Mayo no tienen nada. Y ni leña les traen con este frío".

La vecina también cuestionó duramente la falta de avances a pesar de que en su momento se anunciaron obras e incluso se instaló un obrador en la zona:

"Hace dos años pusieron un cartel anunciando las obras. Estuvo el obrador unos tres meses y no pasó nada. Después se fueron y quedamos igual que siempre".

El enojo entre los manifestantes es grande, pero también entienden la molestia de quienes intentan circular:"Nos tiraron las camionetas encima. Lo entendemos, pero también nosotros trabajamos. Venimos a esta hora porque es la única forma que tenemos para que nos escuchen".

El frío llega, el gas no.

Esta no es la primera vez que se interrumpe el tránsito en Casimiro Gómez por este reclamo. Según confirmó la propia Barriga, ya perdieron la cuenta de cuántas veces han cortado la calle sin obtener respuestas: "Vinieron de todos lados, del IPVU, de la UPF... Todos nos dicen que están trabajando, pero no vemos nada".