Marco, el bebé zapalino que nació 'prematuro extremo' cumple dos años y sigue luchando

“No importa el tamaño del guerrero, sino la lucha”. Esta frase puede significar de manera elocuente y precisa la valentía, la determinación y la perseverancia que hace dos años adoptaron ante el desafío de la vida tanto el pequeño Marco Gianluca Briones como sus padres. El bebé nació el 19 de junio del año 2023 con apenas 24 semanas de gestación y un peso de 441 gramos. Al “ver” la luz de este mundo como un 'prematuro extremo', sus progenitores vieron vida en él y salieron juntos a la par a vencer diagnósticos para ganarle la batalla al destino.

Hoy el pequeño oriundo de Zapala cumple dos años de vida y, tras de sí hay una implacable lucha por seguir viviendo. Tanto es así que los desafíos siguen a flor de piel y Marco, en su camino para mejorar su calidad de vida, actualmente está necesitando de manera urgente adquirir un medicamento de alto costo económico para una familia que viene siendo golpeada financieramente por los diversos tratamientos y terapias a la que debe ser sometido en forma periódica.

Se trata del Palivizumab (Synagis), que es un medicamento que se administra mediante una inyección y ayuda al sistema inmunológico a prevenir o a combatir infecciones pulmonares graves.

“El año pasado por no colocarse a tiempo esa vacuna, mi hijo estuvo a punto de volver a “entubarse” ya que necesitaba oxígeno. Sin esa vacuna no puede asistir a sus terapias. Es de gran importancia que se la coloque este mes de junio. Lamentablemente no tengo esa cantidad de dinero para pagársela”, contó su papá “Juanchi” Briones en sus redes sociales.

Aclaró además, que el pequeño cuenta con obra social, pero todavía hay temas y gestiones que resolver. Ante lo apremiante de la situación, el padre dijo que fueron al hospital de Neuquén "ya que es una vacuna muy cara, si nos podrían ayudar con la dosis de este mes y me la mandaron a comprar cosa que esa cantidad no tengo. El mes que viene si ya nos entra la cobertura ya que es una vacuna por cuatro meses”.

El valor de la vacuna es de $1.300.000. Para lograr recabar esa cantidad de dinero en tiempo récord, la familia y amigos del niño han puesto manos a la obra para llevar adelante una tómbola solidaria. El costo del número es de 10 mil pesos y hay una enorme cantidad de premios que han sido donados entre otros por comerciantes de la ciudad. Los que quieran comprar o colaborar económicamente con Marco lo pueden hacer al alias de Mercado Pago: juanbriones.bru.9132

La enfermedad

La prematuridad extrema se define como el nacimiento de un bebé antes de las 28 semanas de gestación. Estos bebés tienen mayor riesgo de problemas de salud debido a la inmadurez de sus órganos, especialmente los pulmones, intestinos y cerebro. La supervivencia de estos bebés ha mejorado significativamente gracias a los avances en neonatología.

En el caso de Marco pasó los primeros 172 días de su vida internado en centros médicos de la ciudad de Neuquén. “El mayor tiempo estuvo entubado con cánula CPAP neonatal y bigoterita, por razones de nacer con tan solo pocas semanas no tenía sus pulmones bien desarrollados”, contó el padre. Desde entonces concurre a citas con especialistas médicos para mejorar su calidad de vida a futuro. “Debido a su prematurez extrema, debe asistir a sesiones de Kinesiología, Estimulación Temprana y Neurología, entre otras”, cerró Briones.