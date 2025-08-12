Otra tragedia y la misma torre: piden a Nación soluciones urgentes por la antena de Zapala

Un nuevo episodio vuelve a poner en el centro de la escena a la vieja antena de Radio Nacional Zapala, una estructura de más de 120 metros de altura que lleva años en desuso y que, pese a los pedidos de remoción, continúa en pie y sin medidas de seguridad efectivas.

Este martes, una adolescente de 14 años se arrojó desde una altura aún no precisada de la torre, provocándose una fractura de cadera y una posible lesión cervical. Fue rescatada por personal de Defensa Civil, Policía y el servicio de emergencias, y trasladada de urgencia al hospital de Zapala. Según informaron, se encuentra estable y fuera de peligro.

El hecho se suma a otros anteriores: en el último año, al menos dos personas se arrojaron desde la misma estructura, una de ellas con desenlace fatal. La torre, perteneciente a Radio Nacional y por ende bajo jurisdicción nacional, quedó abandonada luego de que se instalara una nueva antena en otro punto de la ciudad.

El problema es doble: por un lado, el predio no cuenta con cercado seguro, lo que permite el acceso de cualquier persona. Por otro, el retiro de una estructura de estas dimensiones implica un costo operativo elevado y requiere permisos que solo Nación puede otorgar.

“Es algo obsoleto que hay que sacar, pero no es decisión del municipio. El costo es alto y se necesita una empresa especializada y autorización nacional”, explicó Roberto Moreno, director de Defensa Civil de Zapala en diálogo con Noticiero Central del canal 24/7.

Mientras tanto, la antena sigue siendo un riesgo latente, rodeada de barrios y a poca distancia del centro. Según confirmaron, habrá reuniones con el intendente Carlos Koopmann para evaluar medidas de seguridad provisorias, como un cercado perimetral, mientras se aguarda la respuesta del gobierno nacional.

Vecinos y autoridades coinciden: la antena, hoy inútil para las comunicaciones, se convirtió en un punto de peligro recurrente que necesita una solución urgente antes de que vuelva a cobrarse otra víctima.