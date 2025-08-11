¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 11 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
División de bienes

Se separaron en Cipolletti: chats, un hotel, y una testigo definieron el “día D” del adiós

En un juicio por bienes, un juez tuvo que determinar la fecha exacta en que una pareja se separó. Un mensaje por Whatsapp, un registro hotelero y el relato de la empleada doméstica fueron claves para cerrar la discusión.

 

Por Fabian Rossi
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 11:54
PUBLICIDAD
Un chat, un hotel y una testigo: así se selló la fecha de una separación en Cipolletti.

En los tribunales de Cipolletti, un matrimonio que ya había pasado por el trance del divorcio tuvo que enfrentarse a un nuevo capítulo: fijar el día exacto en que se dijeron adiós. No es un detalle menor. El artículo 480 del Código Civil y Comercial lo dice claro: la fecha de separación es el momento en que se disuelve la comunidad de bienes, y de ahí en más se decide qué pertenece a quién.

Lo curioso, es cómo se reconstruyó la historia. Un intercambio por Whatsapp que terminó en discusión, un registro de estadía en un hotel cipoleño y la palabra de la empleada doméstica que, sin vueltas, contó que después de ese día la pareja dejó de compartir habitación.

La mujer pidió que el quiebre se fijara el 29 de mayo de 2024, asegurando que desde entonces había tomado la decisión irreversible de no seguir en el proyecto de vida común. El hombre insistió con el 1 de octubre de ese año, cuando él se fue definitivamente de la casa, y agregó que entre mayo y octubre todavía había habido terapia y ciertos contactos que, para él, hablaban de una pareja que intentaba recomponerse.

El juez no compró esa versión. La pericia informática confirmó que el 29 de mayo hubo una pelea que ambos reconocieron como punto de no retorno. A eso se sumó el registro hotelero, del 30 de mayo al 5 de junio, y el testimonio de la trabajadora, que habló de camas separadas y trato distante. Con eso, el tribunal selló la fecha: el 29 de mayo.

El tribunal fijó que el fin de la convivencia fue el 29 de mayo, día en que quedó claro que no había vuelta atrás.

En el fallo se dejó en claro que en materia de bienes, fijar el día exacto de la separación no es un capricho, sino la línea que divide lo que fue “de los dos” de lo que, a partir de entonces, es “de cada uno”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD