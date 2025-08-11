El presidente Javier Milei inicia una semana decisiva para la economía argentina luego de haber defendido en cadena nacional su postura de no reducir el déficit fiscal. En los próximos días se conocerán indicadores económicos fundamentales y se definirá la pauta inflacionaria correspondiente al mes.

Además, el Gobierno deberá enfrentar la renovación de vencimientos por un monto total de 15 billones de pesos, un desafío que impactará en la dinámica financiera del país y en la confianza del mercado.

Javier Milei presidente de Argentina

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 11 de agosto con un precio de compra de $1.285 y una venta de $1.335. El dólar mayorista comenzará la jornada en $1.319 para la compra y $1.328 para la venta, mientras que el promedio en bancos para clientes minoristas se ubicará en torno a $1.294 para la compra y $1.337 para la venta.

Cotizaciones del dólar y todo lo que tenés que saber

En el segmento financiero paralelo, el dólar MEP se cotizará en $1.332, y el Contado con Liquidación tendrá un valor de $1.336. Por su parte, el dólar informal, conocido como "blue", se ofrecerá a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

En este contexto complejo, el equipo económico encabezado por Javier Milei contará con anuncios relevantes de Federico Sturzenegger y medidas implementadas por Luis Caputo, que serán determinantes para la evolución de los mercados, las tasas de interés y los indicadores oficiales del Indec.