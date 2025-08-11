Del tablón a la comisaría: hincha de Barracas detenido por un crimen mientras iba al estadio

Un hecho insólito sacudió el ambiente del fútbol este fin de semana cuando un hincha de Barracas Central, que se disponía a alentar a su equipo en el partido ante Aldosivi, terminó detenido en el ingreso al estadio “Chiqui Tapia”.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad logró capturar al hombre luego de detectar que pesaba sobre él un pedido de captura vigente por un asesinato cometido en agosto de 2023. Según la investigación, el detenido está acusado de haber asesinado a un hombre durante un intento de robo en el barrio 21-24, al clavarle una varilla de hierro en el ojo tras una violenta discusión.

Los agentes habían incorporado su nombre a la lista de “Tribuna Segura”, un sistema que permite identificar y detener a prófugos cuando intentan ingresar a eventos deportivos. Fue precisamente esta medida la que permitió interceptar al fanático justo cuando intentaba pasar los controles para entrar al estadio.

El crimen ocurrió el 27 de agosto de 2023 cuando la víctima, Edgar Limber Justo Quispe, fue atacada en un intento de robo. Tras un forcejeo, el acusado volvió con una varilla de hierro que causó la herida mortal. La víctima falleció meses después, el 23 de diciembre, en el hospital Penna.

Los investigadores tenían indicios de que el prófugo intentaría asistir a un partido de Barracas Central, lo que facilitó su captura. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia sin mayores inconvenientes, evitando que su pasión por el fútbol se transformara en impunidad.